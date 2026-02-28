Zorgen om vermiste 27-jarige Ida, grote zoekactie gestart

De politie is op zoek naar de 27-jarige Ida, die zaterdag rond 12.00 uur is vermist vanuit het Friese Nes. Zij werd voor het laatst gezien aan de Wierumerwei en is mogelijk te voet vertrokken. De politie en haar familie maken zich zorgen over haar welzijn.

Signalement Ida: Ida is een 27-jarige vrouw met een donkere huidskleur en een slank postuur. Ze is ongeveer 1.80 meter lang. Op het moment van haar verdwijning droeg zij een grijze onesie, een zwarte panty en sloffen.

Beeld: Politie

De politie is een zoekactie gestart in de omgeving van Nes. Daarbij worden meerdere politie-eenheden, zoekhonden en een politiehelikopter ingezet. Ook het Veteranen Search Team en de KNRM ondersteunen bij de zoektocht.

De politie roept mensen op om direct 112 te bellen als zij Ida zien of weten waar zij zich op dit moment bevindt. Wie andere informatie heeft over haar vermissing, kan contact opnemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of gebruikmaken van het tipformulier van de politie.