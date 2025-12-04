Volg Hart van Nederland
Familie opgelucht: vermiste jongen (19) teruggevonden

Vermissing

Vandaag, 09:22

De 19-jarige jongen die sinds vrijdag vermist was, is weer terecht. Dat meldt zijn familie op Facebook.

Het bericht van de familie op Facebook luidt: "Gisteravond laat kregen we bericht dat hij terecht is! We zijn heel blij dat hij gevonden is en willen graag iedereen bedanken die geholpen heeft om hem te vinden, meegeleefd heeft en ons gesteund heeft. De vele hartverwarmende reacties ten tijde van de vermissing hebben ons er doorheen geholpen!"

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we voor je uit in deze video:

