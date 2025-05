Esperance Nzambe (17) al weken vermist: wie heeft haar gezien?

De familie van de 17-jarige Esperance Nzambe maakt zich grote zorgen. Sinds 13 april is ze spoorloos verdwenen. "Zij is vertrokken vanaf Apeldoorn en zij heeft toen aangegeven in de trein naar Dordrecht te zitten", meldt de politie. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de tiener. De politie vreest voor haar welzijn.

Ieder jaar raken in Nederland duizenden mensen vermist. De meeste vermisten zijn gelukkig vaak binnen een week weer terecht, maar daar gaan vaak wel onzekere uren en soms zelfs dagen aan vooraf. In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.

Esperance is 1,70 meter lang en heeft bruine ogen. Ze is te herkennen aan haar stevige postuur en zwarte kroeshaar, dat mogelijk gevlochten is. Ook bestaat de kans dat ze een bril draagt.

Heb je haar gezien of heb je andere informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844.