Nederlandse man vermist in Belgische Durbuy, 'dringend medische zorg nodig'

Een 71-jarige Nederlandse man wordt sinds zaterdag vermist in België. De man heeft "dringend medische zorg" nodig, aldus de Belgische politie.

De Nederlander is voor het laatst gezien om 15.00 uur in het stadje Durbuy, in de Belgische provincie Luxemburg in de Ardennen. Hij reed toen op een elektrische fiets met rode fietstassen.

De Belgische politie meldt dat het gaat om Dirk Kruis. Hij is stevig gebouwd, heeft wit haar en draagt een bril. Toen hij voor het laatst was gezien, droeg hij een blauwe fietshelm, een blauwe korte broek en een wit poloshirt met zwarte print.

Hart van Nederland legt in onderstaande video uit wat je moet doen bij een vermissing: