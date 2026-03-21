Zoekactie Zuidlaren naar vermiste Amy (36): politie maakt zich zorgen

De politie en het Veteranen Search Team (VST) hebben zaterdagmiddag gezocht naar de vermiste 36-jarige Amy Louise in en rond Zuidlaren. Ze vertrok donderdag te voet vanaf de E6 en werd vrijdag rond 16.45 uur voor het laatst gezien op de kruising van de Annerweg en Artillerielaan.

Op de grond waren meerdere teams actief en ook een politiehelikopter zocht mee, meldt een correspondent ter plaatse. Amy Louise is 1.60 meter lang, heeft een fors postuur, bruin haar en droeg een roze pyjama.

De vermiste Amy Louise (36) uit Zuidlaren. Beeld: politie.

De politie maakt zich zorgen en vraagt om hulp. Wie haar na vrijdagmiddag nog heeft gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd te bellen met 0800-6070 onder vermelding van zaaknummer 2026073288.