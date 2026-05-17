Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zorgen om vermiste Lola (12) uit Assen

Vermissing

Vandaag, 22:14

Link gekopieerd

De 12-jarige Lola wordt sinds zondagmiddag vermist uit Assen. Het meisje werd voor het laatst gezien aan de Weidebeemd. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Lola vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten, al is niet duidelijk of ze die nog bij zich heeft. De politie denkt dat ze nog in Assen kan zijn, maar sluit ook niet uit dat ze richting omliggende dorpen of Groningen is gegaan.

Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders en een pony. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte trui, zwarte broek, zwart T-shirt en zwarte schoenen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.