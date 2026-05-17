Zorgen om vermiste Lola (12) uit Assen

De 12-jarige Lola wordt sinds zondagmiddag vermist uit Assen. Het meisje werd voor het laatst gezien aan de Weidebeemd. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Lola vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten, al is niet duidelijk of ze die nog bij zich heeft. De politie denkt dat ze nog in Assen kan zijn, maar sluit ook niet uit dat ze richting omliggende dorpen of Groningen is gegaan.

Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders en een pony. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte trui, zwarte broek, zwart T-shirt en zwarte schoenen.