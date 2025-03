Politie zoekt in plas naar vermiste Diëm (20) uit Hooghalen

De politie maakt zich grote zorgen om de vermiste 20-jarige Diëm uit het Drentse Hooghalen. Sinds vorige week woensdagochtend ontbreekt ieder spoor. Dinsdag is weer een nieuwe zoekactie gestart.

De politie zoekt in een diepe plas bij Gasselterveld, een zandwinningsplas in Gasselte, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Met twee sonarboten en specialistische honden hoopt de politie de vermiste man te vinden. Eerder werd al gezocht met een Veteranen Search Team en een politiehelikopter.

Vermist

Diëm is 5 maart rond 10.00 uur voor het laatst gezien aan de Marwijksoord in Marwijksoord. Hij is lopend vertrokken. De familie en de politie maken zich zorgen over zijn gezondheid.

De 20-jarige jongen heeft een slank/normaal postuur en is ongeveer 1.90 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur, blauw/groene ogen en donkerkleurig haar. Hij droeg die 5 maart een zwarte jas met grijze trui, een donkerblauwe spijkerbroek en witte sportschoenen.

De politie is naarstig op zoek naar tips en vraagt mensen die meer weten te bellen naar 0800-6070.