Politie zoekt naar vermiste Roberto Jose: heeft medicatie nodig

De 57-jarige Roberto Jose is sinds vrijdag 7 augustus vermist uit Delft. Hij werd voor het laatst gezien bij het Isala Ziekenhuis aan de Dokter van Heesweg in Zwolle. Roberto heeft medicatie nodig.

Na contact met zijn moeder is Roberto bij het ziekenhuis de weg gewezen richting de bus en het station. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Mogelijk verplaatst hij zich te voet of met het openbaar vervoer.

Signalement

Roberto heeft een normaal postuur, is kaal en heeft een klein baardje. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een wit T-shirt, spijkerbroek en zwarte schoenen. Roberto komt moeilijk uit zijn woorden.