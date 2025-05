Ryan (34) vermist na afscheid op Schiphol, politie deelt foto

De Britse toerist Ryan Jones (34) is sinds zondagmiddag spoorloos verdwenen na een afscheid op Schiphol. De politie noemt het een urgente vermissing en vraagt het publiek dringend om hulp.

Ryan was samen met vrienden op weg naar huis na een weekend in Amsterdam. Op de luchthaven zei hij dat hij zijn paspoort was vergeten en liep rond 14.17 uur weg van de groep. Kort daarna was er nog een kort telefoontje met hem, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

De politie verspreidde maandagavond een signalement en roept mensen op om zich te melden als ze informatie hebben. Ryan is 1,93 meter lang, lichtbruin haar, bruine ogen en mogelijk een witte baseballcap op. Op zijn rechteronderarm heeft hij een tatoeage.

Wie iets weet over de verblijfplaats van Ryan, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.