Anna (59) uit Eindhoven al weken vermist, politie nog altijd op zoek

De politie is nog steeds op zoek naar informatie over de verblijfplaats van Anna (59) uit Eindhoven. Zij vertrok enige tijd geleden uit die plaats en is voor het laatst gezien in Duitsland, aldus de politie. Haar laatste (online) activiteit was op 6 juni 2026. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. De familie en de politie maken zich grote zorgen om haar welzijn. De vrouw gebruikt namelijk medicatie.

Ze verplaatst zich te voet en heeft meestal een boodschappenkar bij zich, laat de politie weten. De 59-jarige vrouw draagt altijd een pet en/of een hoodie. Daarnaast draagt ze meestal een zonnebril of een andere bril met een donker montuur. Haar haar is grijs en ze heeft een moedervlek aan de linkerkant van haar mond.

Laatste bericht op TikTok

Op 6 juni 2026 plaatste Anna haar meest recente en laatste bericht op TikTok. Dat gebeurde vanuit Hotel Zeil in Frankfurt. Daarna is ze daar weer vertrokken. Ze is sindsdien op meerdere plekken in Europa gesignaleerd, maar de politie houdt er rekening mee dat ze nog in Duitsland is.

De vermiste vrouw is wantrouwend en terughoudend tegenover andere mensen. Ook heeft ze dringend medicatie nodig. De politie vraagt mensen met informatie of mogelijke aanwijzingen met spoed contact op te nemen. Dat kan via het alarmnummer 112 of via de landelijke meldlijn 0900-8844.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in bovenstaande video: