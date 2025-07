80-jarige weg uit Bosch en Duin, politie spreekt van urgente vermissing

In Bosch en Duin is sinds woensdag een oudere man vermist. Volgens de politie gaat het om een 80-jarige man en de politie noemt de vermissing urgent.

De politie omschrijft de man als volgt: 'Lichte huidskleur en haar, 1.80 meter, normaal postuur, grijze trui, donkerblauwe broek.'

De 80-jarige is te voet vertrokken en voor het laatst gezien in de omgeving van de Duinweg, zegt de politie. Wie iets weet of de man ziet wordt verzocht 112 te bellen.