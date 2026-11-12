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Nieuwe zoektocht naar vermiste Maarten Dickhoff in België levert niets op

Vermissing

Vandaag, 10:38

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Een nieuwe zoekactie naar de sinds januari 2024 vermiste Maarten Dickhoff uit Alphen aan den Rijn heeft niets opgeleverd. De Nederlandse en Belgische politie doorzochten woensdag samen met het Veteranen Search Team (VST) een gebied in het Belgische Aalter, waar eerder zijn bestelbus werd gevonden. Volgens de politie zijn er geen nieuwe aanwijzingen aangetroffen en wordt het gebied niet opnieuw doorzocht.

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De zoektocht vond plaats bij parkeerplaats Aard, waar op 26 februari 2024 de Volkswagen Transporter van Dickhoff werd teruggevonden. De bus stond daar al langere tijd geparkeerd zonder dat er was betaald. Een parkeerwachter merkte het voertuig op, waarna bleek dat het van de vermiste Alphenaar was.

Al bijna drie jaar vermist

Dickhoff verdween op woensdag 24 januari 2024 na een avondje uit in het Belgische Oostende. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De politie had aanvankelijk nauwelijks aanknopingspunten, totdat zijn bestelbus ruim een maand later opdook in Aalter. De Belgische politie verspreidde eerder al bewakingsbeelden uit Oostende in de hoop getuigen te vinden. Ook werd aandacht besteed aan de vermissing in Opsporing Verzocht.

"Voor de familie van Maarten duurt de onzekerheid voort", zegt Marieke Fleskens, specialist vermiste personen bij de politie in Den Haag. "We willen alles op alles zetten om te achterhalen wat er met Maarten is gebeurd."

Geen nieuwe aanwijzingen

De plek waar de bestelbus werd aangetroffen, blijft volgens de politie een belangrijk aanknopingspunt in het onderzoek. Daarom werd besloten het gebied nogmaals grondig te doorzoeken. "We wilden nog een keer alles op alles zetten om te achterhalen wat er met Maarten Dickhoff is gebeurd", laat de politie weten.

De zoekactie heeft vooralsnog geen nieuwe informatie opgeleverd. Volgens de politie zijn er woensdag geen aanknopingspunten gevonden en zijn er geen plannen om het gebied opnieuw te doorzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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