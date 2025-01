Al ruim een jaar vermist: partner Yildiz houdt vol onschuldig te zijn

De 59-jarige Lutfi K., partner van de vermiste Yildiz uit Zevenaar, blijft vastzitten. Hij wordt verdacht van moord en het wegmaken van haar lichaam. Yildiz is al sinds 29 december 2023 spoorloos. K. blijft volhouden dat hij onschuldig is en beweert dat zijn vrouw zelf is vertrokken, meldt Omroep Gelderland.

Woensdag hield de rechtbank een tussentijdse zitting om te bekijken hoe ver het onderzoek is gevorderd. K. is inmiddels zijn baan kwijt en dreigt ook zijn huurwoning te verliezen. Hij blijft erbij dat Yildiz uit eigen wil is vertrokken, relaties had met andere mannen en zou hebben gelogen. Ook zijn advocaten benadrukken dit.

'Iemand verdwijnt niet zomaar'

Volgens de officier van justitie is er geen enkele aanwijzing dat Yildiz vrijwillig is vertrokken. Alle mogelijke sporen in die richting zijn onderzocht en weggestreept. De aanklager heeft contact gehad met de zoon en een van de dochters van Yildiz in Turkije. Zij zeggen al dertien maanden niets meer van hun moeder te hebben gehoord. "En dat terwijl Yildiz dagelijks contact had met haar kinderen."

Yildiz had elke dag contact met haar kinderen. Officier van justitie

De officier van justitie voegt toe: "Iemand verdwijnt niet zomaar als sneeuw voor de zon. Daar is geen enkele aanwijzing voor."

De zaak blijft complex, waardoor er nog geen besluit is genomen over de inhoudelijke behandeling. Ook loopt er nog een onderzoek naar een getuige in Turkije, die nog gehoord moet worden. Op 16 april is de volgende zitting, en de inhoudelijke behandeling wordt in september verwacht. Tot die tijd blijft de verdachte vastzitten.