Urgente vermissing vrouw (77) met Alzheimer uit Amsterdam

In Amsterdam is een oudere vrouw met Alzheimer vermist geraakt. De 77-jarige Fatna Moussadeq werd dinsdag 27 mei rond het middaguur voor het laatst gezien aan de Raamgracht. De politie spreekt van een urgente vermissing.

'Mevrouw Moussadeq heeft de ziekte van Alzheimer en is voor het laatst gezien rond het middaguur aan de Raamgracht in Amsterdam', schrijft de politie.

Signalement

Het signalement luidt: een vrouw van 77 jaar met licht getinte huid en grijs haar. Ten tijde van haar verdwijning droeg zij een witte jurk of rok en witte schoenen. Zij had een zwarte tas bij zich en witte pareloorbellen in. Om haar nek droeg zij een grijze of zilveren keycord met daaraan sleutels en een adresvermelding.

'Haar familie maakt zich ernstige zorgen', schrijft de politie. En: 'Heeft u mevrouw Moussadeq na dinsdag 27 mei 12.00 uur gezien of heeft u mogelijk bruikbare informatie? Neem dan contact op met de politie Amsterdam, opsporingsteam van het district Amsterdam Centrum-Noord: 0900-8844.'