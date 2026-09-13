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Vrouw (53) vermist in Tilburg, grote zorgen om gezondheid

Vermissing

Vandaag, 14:50

De politie maakt zich grote zorgen om de gezondheid van een 53-jarige vrouw uit Tilburg. Zij is sinds vrijdagochtend vermist vanuit de wijk Korvel. Agenten zijn dringend naar haar op zoek.

De vrouw is vrijdag voor het laatst gezien omstreeks 09.30 uur. Op foto's is ze te zien op straat met haar fiets aan de hand.

Signalement

Mensen kunnen haar herkennen aan haar blauwe ogen, forse postuur en korte, geblondeerde haar. Zij draagt vermoedelijk een rood, bruin en beige gestreepte vest. Ze heeft een blauw-grijze elektrische Gazelle Orange fiets met fietstassen en een turquoise fietshelm.

De politie vraagt mensen 112 te bellen als ze de vrouw of haar fiets hebben gezien.

Door Redactie Hart van Nederland
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