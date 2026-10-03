37-jarige Nikki uit Helmond al bijna maand vermist, mogelijk in Amsterdam

De 37-jarige Nikki uit Helmond is al bijna een maand vermist. De vrouw is op 8 september voor het laatst gezien. Ze vertrok die dag om 17.00 uur 's middags en sindsdien is ze spoorloos.
De politie denkt dat ze misschien in Amsterdam is. Welke aanwijzingen daarvoor gevonden zijn wil de politie niet zeggen.
Wil jij weten wat je moet doen als iemand vermist raakt? Kijk dan deze video:
De politie geeft het volgende signalement:
Huidige leeftijd: 37 jaar
Haarkleur: Donkerblond
Ogen: Blauw/groen
Lengte: 1,63 m
Kleding: Droeg op de dag van haar vermissing een jas, zwarte trainingsbroek en beige schoenen