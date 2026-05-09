17-jarige Anastasia uit Domburg vermist

Vermissing
Vandaag, 20:36
De politie is dringend op zoek naar de 17-jarige Anastasia. Het meisje verdween vrijdagmiddag vanuit het Zeeuwse Domburg. Daar is ze om 16.00 uur voor het laatst gezien. Ze is van Oekraïense afkomst en spreekt gebrekkig Nederlands.
De politie zegt dat ze verdween bij het boodschappen doen. Mensen die het meisje zien wordt gevraagd om 112 te bellen.
In het signalement dat de is verspreid staat dat Anastasia er een stuk jonger uitziet dan 17.
Foto: politie
Huidige leeftijd: 17 jaar
Huidskleur: Blank
Uiterlijk: Jong, lijkt op een 13-jarige
Lengte: 1.60 m
Haar: Halflang donkerblond van kleur en meestal in staart
Kleding: Anastasia is gekleed in een groenkleurige knie-lange rok ene en grijs T-Shirt.
In bovenstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist is.