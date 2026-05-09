17-jarige Anastasia uit Domburg vermist

Vermissing

Vandaag, 20:36

De politie is dringend op zoek naar de 17-jarige Anastasia. Het meisje verdween vrijdagmiddag vanuit het Zeeuwse Domburg. Daar is ze om 16.00 uur voor het laatst gezien. Ze is van Oekraïense afkomst en spreekt gebrekkig Nederlands.

De politie zegt dat ze verdween bij het boodschappen doen. Mensen die het meisje zien wordt gevraagd om 112 te bellen.

In het signalement dat de is verspreid staat dat Anastasia er een stuk jonger uitziet dan 17.

Foto: politie

Signalement Anastasia:

  • Huidige leeftijd: 17 jaar

  • Huidskleur: Blank

  • Uiterlijk: Jong, lijkt op een 13-jarige

  • Lengte: 1.60 m

  • Haar: Halflang donkerblond van kleur en meestal in staart

  • Kleding: Anastasia is gekleed in een groenkleurige knie-lange rok ene en grijs T-Shirt.

In bovenstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist is.

Door Redactie Hart van Nederland

