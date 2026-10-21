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Politie zoekt vermiste Reem (15), laatst gezien in Didam

Vermissing

Vandaag, 09:58

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De politie is op zoek naar de 15-jarige Reem. Het meisje wordt sinds maandag 19 oktober vermist vanuit Didam, een dorp in Gelderland. De politie roept mensen die haar hebben gezien of weten waar ze is op om zich te melden.

Reem vertrok maandag rond 16.00 uur vanaf de Plataan in Didam. Sindsdien is onbekend waar ze verblijft.

Signalement

Het meisje is ongeveer 1.65 meter lang, heeft een slank postuur en een donkere huidskleur. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een bruine jas, een spijkerbroek en een bruine hoofddoek.

De politie vraagt mensen die Reem na maandagmiddag nog hebben gezien of gesproken om contact op te nemen. Ook mensen die weten waar ze mogelijk verblijft, worden opgeroepen zich te melden.

De vermiste Reem. Beeld: Politie

De vermiste Reem. Beeld: Politie

Door Redactie Hart van Nederland
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