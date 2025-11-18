Terug

Urgente vermissing Inaya (13) uit Amsterdam: 'Mogelijk naar Den Haag afgereisd'

Vermissing

Vandaag, 21:14

De politie is druk op zoek naar het 13-jarige meisje Inaya. Zij is maandagavond voor het laatst gespot in Amsterdam. Mogelijk is zij daarna naar Den Haag vertrokken. De politie spreekt van een urgente vermissing.

Het meisje is maandag omstreeks 19.00 uur voor het laatst gezien aan de Koekoeksstraat in Amsterdam-Noord. Er bestaat een mogelijkheid dat ze daarna richting Den Haag is gegaan. Daarom vraagt de politie aan het publiek of iemand het meisje op 17 november heeft gezien op station Den Haag Holland Spoor of daar in de omgeving. "Alle tips zijn welkom."

Signalement

Het meisje is 1.54 meter. Ze is te herkennen aan haar slanke postuur, lichte huidskleur en zwarte haar of donker gekleurde hoofddoek. Ze droeg maandag een donkere broek en sokken, en ze had Adidas slippers aan. Daarnaast vermoedt de politie dat ze een tablet computer bij zich heeft.

Beeld: Politie en ANP

Door Redactie Hart van Nederland

