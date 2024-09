Wie heeft Nelly (13) gezien? Tiener al vier dagen vermist

De politie is naarstig op zoek naar de 13-jarige Nelly uit Den Haag, het meisje is sinds maandag 23 september niet meer gezien.

De tiener is maandag voor het laatst gezien op de Beresteinlaan in Den Haag, ter hoogte van nummer 110. Ze heeft zwartkleurige vlechten en droeg maandag een zwarte trui van Nike, roze schoenen en had een zilveren ketting om. Dat schrijft de politie in het bericht.

Kijk hier wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie vertelt aan Hart van Nederland dat het gaat om een urgente vermissing, maar dat ze er niet vanuit gaan dat Nelly in levensgevaar is. De politie verwacht dat Nelly zich verplaatst met het openbaar vervoer richting Delft.

De politie roept op om tips met betrekking tot de vermissing te melden.