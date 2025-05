12-jarige Jayvana vermist uit Limburgse Cadier en Keer, politie spreekt van urgente vermissing

De politie vraagt aandacht voor de vermissing van Jayvana (12). Het meisje is sinds woensdag 21 mei vermist uit het Limburgse Cadier en Keer, waar zij voor het laatst is gezien op de Pater Kustersweg. Volgens de politie is ze mogelijk zelf vertrokken.

In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit: wat te doen als iemand vermist raakt?

Jayvana droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte trui met een tekenfilmfiguur en paarse graffiti-achtige letters. Ze droeg daaronder een zwarte broek en zwart-witte Jordan sneakers. Ze is ongeveer 1.56 meter lang. Jayvana heeft een getinte huidskleur en zwart afrohaar, een normaal postuur en bruine ogen.

Aan de Pater en Kustersweg ligt jeugdzorginstelling Via Icarus. Of zij vanuit deze locatie is verdwenen kan de politie niet bevestigen. "Ze is in ieder geval niet door iemand meegenomen", zegt een woordvoerder van de politie Limburg. "Het is een urgente vermissing. We maken ons zorgen wegens een combinatie van diverse factoren, maar vooral vanwege de jonge leeftijd van Jayvana."

De politie roept iedereen op die mogelijk iets heeft gezien of meer weet over de verblijfplaats van Jayvana om contact op te nemen met de opsporingstiplijn, 0800-6070.