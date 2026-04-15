Opsporingsambtenaar steekt geld in eigen zak bij inval, krijgt naast ontslag ook straf

Vandaag, 09:30

Een opsporingsambtenaar van de Nederlandse Arbeidsinspectie is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Ze nam tijdens een inval in een bedrijfspand in Amsterdam geld mee en stopte dat in haar broekzak, oordeelt de rechtbank Rotterdam.

Het gaat om ongeveer 205 euro dat op 11 oktober 2022 werd weggehaald uit een doos en uit een jas. Volgens de rechtbank had de vrouw het geld door haar werk onder zich en heeft ze het bewust meegenomen.

Geld verstopt voor inbeslagname

De inval maakte deel uit van een onderzoek. Op camerabeelden is te zien dat de inspecteur meerdere keren geld pakt en in haar broekzak stopt. Het ging om biljetten van 5, 50 en 100 euro.

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De vrouw heeft zelf verklaard dat ze het geld heeft gepakt. Ze zei dat ze het had verstopt zodat het later in beslag genomen kon worden. De rechtbank vindt dat niet geloofwaardig. Volgens de rechter heeft ze het geld aan de officiële bestemming onttrokken. Het maakt daarbij niet uit of ze het geld zelf wilde houden.

Ontslag na 20 jaar en taakstraf

De rechtbank noemt het bedrag relatief klein, maar het gedrag toch ernstig. Van een opsporingsambtenaar wordt verwacht dat die eerlijk en zorgvuldig werkt.

De vrouw werkte ruim twintig jaar als inspecteur, maar is na de zaak ontslagen. Ze heeft inmiddels ander werk. Als ze de taakstraf niet uitvoert, moet ze 100 dagen de cel in.

Volg Hart van Nederland
