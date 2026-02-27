81-jarige krijgt 18 jaar cel voor doodschieten man (74) in Kinderdijk

Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag een 81-jarige man, Cor de J., in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van een 74-jarige man in Kinderdijk in 2022. Het slachtoffer werd in de woning van zijn nieuwe partner door het hoofd geschoten. Hij overleed enkele dagen later aan de gevolgen van dat schot.

De J. werkte als klusjesman voor de partner van het slachtoffer. Hij had de toegangscode van haar voordeur en ging laat 's avonds haar villa binnen. Vervolgens schoot hij de man door het hoofd. De J. bedreigde daarna ook de vrouw met de dood en stal haar sieraden, als onderdeel van een plan om het voorval op een roofoverval te laten lijken.

Twee dagen na het incident wees de vrouw hem aan als dader. Tot dat moment zei zij niet te weten wie het had gedaan. Toch vindt het hof haar verklaring, in combinatie met het feit dat de verdachte die nacht dichtbij de villa was, betrouwbaar. De J. zou "amoureuze gevoelens" hebben gehad voor de vrouw en het niet hebben kunnen verkroppen dat zij een partner had gevonden. De man heeft de moord altijd ontkend.

Hogere straf

De rechtbank zag in 2024 geen bewijs dat de man vooraf van plan was het slachtoffer dood te schieten, waardoor hij 12 in plaats van de toen al geëiste 18 jaar cel kreeg. Het hof oordeelt nu dat dat plan er wel was, en dat er sprake was van een "ongekende koelbloedige wreedheid".

In de uitspraak in hoger beroep is het hof zich ervan bewust dat De J. "waarschijnlijk" tijdens het uitzitten van zijn straf zal overlijden. "De ernst van de zaak maakt een lagere strafoplegging echter niet mogelijk", staat in de uitspraak. De J. moet naast de gevangenisstraf ruim een ton aan schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van de man.