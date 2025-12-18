Zes jaar cel en tbs voor ex die Lisa (27) doodstak: 'Alle rode vlaggen genegeerd'

Lisa de Vries (27) werd in januari vorig jaar doodgestoken in haar woning in Gorinchem. Haar ex-partner Shane L. (28) uit Vlaardingen is daarvoor door de rechter veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Hij werd zwaargewond op de bank naast haar aangetroffen. Lisa lag overleden in de woning. In de periode vóór haar dood waarschuwde Lisa meerdere keren voor L. "Ze konden vrij weinig voor haar betekenen", zegt haar moeder Francesca Loi-Schipper tegen Hart van Nederland. "Ze heeft om hulp gevraagd en niets gekregen."

Lisa woonde nog maar kort zelfstandig. Daarvoor verbleef ze in een psychiatrische instelling, waar ze ook L. leerde kennen. De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij juist nu haar leven beëindigde, terwijl zij na een moeilijke periode net een nieuwe start wilde maken. "Lisa had nog een heel leven voor zich en had veel toekomstplannen. De dood van het slachtoffer heeft onbeschrijflijk verdriet en leed veroorzaakt bij haar nabestaanden."

'Niets gedaan met rode vlaggen'

Moeder Francesca richt haar woede vooral op de overheid en de behandelaren van L. "Hij is ggz-patiënt, en dat zijn veel daders van femicide. Ook daar ligt nog een grote rol voor de overheid. Voordat iemand daadwerkelijk wordt gedood bij femicide, zijn er vaak talloze rode vlaggen. Die waren er hier ook. Maar ondanks hulpvragen is daar niets mee gedaan."

Als voorbeeld noemt Francesca de controle die L. begon uit te oefenen toen Lisa haar eigen woning kreeg. "Hij trok bij haar in, terwijl dat niet de afspraak was. Vervolgens begon hij te bepalen met wie ze mocht afspreken. Op een gegeven moment begon hij haar te slaan. Daarvoor is toen ook de politie langsgekomen. Met al die signalen is niets gedaan."

Psychose

Lisa had enkele dagen voor haar dood de relatie met L. beëindigd. Volgens de rechtbank kon hij dat niet accepteren en uitte dat, ook eerder al, in geweld. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum stellen dat L. een ernstig psychiatrisch zieke man is, die sinds zijn 18e last heeft van wanen en hallucinaties. In 2019 zou hij tijdens een psychose hebben geprobeerd zijn toenmalige ex-vriendin te wurgen.

Uit onderzoek blijkt dat L. zich vaker verzette tegen het innemen van medicijnen en het gevaar op herhaling van ernstig gewelddadig gedrag is volgens de rechters groot. Daar moet hij voor behandeld worden.

