Tiener die met mes Tweede Kamer binnendrong hoeft cel niet in

De rechtbank in Den Haag heeft de 19-jarige Tijn B. woensdag veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij in februari met een mes het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong en daar een gastvrouw bedreigde. Omdat B. een deel van de straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de cel in. Een ander deel is voorwaardelijk.

B. reisde die dag met de trein vanuit zijn woonplaats Nijmegen naar Den Haag, met een mes uit zijn keukenla op zak. Voor het Kamergebouw gooide hij enkele persoonlijke spullen, waaronder zijn telefoon, in het water. Binnen bedreigde hij de gastvrouw. "Laat me binnen of ik steek je", zei B. tegen de vrouw. Vervolgens sprong hij over de poortjes naar beveiligd gebied en dreigde hij met het mes. Daar werd hij overmeesterd door de marechaussee.

Terroristisch midrijf

De verdachte heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan bedreiging met een terroristisch misdrijf. "De rechtbank oordeelt dat door de gedragingen van de verdachte de vrees kon ontstaan dat hij een aanslag op een politicus - en daarmee een terroristisch misdrijf - zou plegen", aldus de rechtbank. "Hij wilde overkomen als gevaarlijk en als een bedreiging."

De rechtbank spreekt van een "ernstig, indringend en angstaanjagend delict" dat plaatsvond in het "hart van de democratie." De rechtbank rekent B. zijn daden wel minder zwaar aan, omdat bij hem stoornissen zijn vastgesteld. B. verklaarde eerder dat hij doodgeschoten wilde worden door de marechaussee bij zijn actie.

Bij zijn ouders wonen

Het Openbaar Ministerie had ook gevraagd om een taakstraf van 240 uur, maar de rechter vond die niet nodig. Van de 360 dagen jeugddetentie die de rechtbank oplegde, zijn 191 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet B. zich houden aan de bijzondere voorwaarden die de reclassering stelde; een behandeling is daar een van. Verder moet de Nijmegenaar van de rechtbank weer thuis gaan wonen bij zijn ouders.

Door de actie van B. werd een commissievergadering stilgelegd.