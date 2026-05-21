Rechter veroordeelt klimaatactivisten tot werkstraffen en boetes: 'Laakbaar gedragen'

Vijf klimaatactivisten zijn donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot werkstraffen en boetes. Zij krijgen die straffen voor het bekladden en vernielen van gebouwen en objecten tijdens acties van actiegroep Extinction Rebellion (XR).

De veroordeelden zijn tussen de 27 en 67 jaar oud. Volgens de rechtbank hebben zij zich schuldig gemaakt aan meerdere strafbare feiten tijdens protestacties in Den Haag en Delft.

Zo hebben de veroordeelden muren langs de A12 beschadigd door daar teksten op te spuiten. De 27-jarige heeft ook de ramen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beklad met verf. Een 32-jarige beschadigde een deur van de Technische Universiteit Delft en een 45-jarige blokkeerde op twee momenten de A12.

Taakstraffen en boetes

Volgens de rechtbank vielen de incidenten buiten het demonstratierecht. “Ze hebben zich laakbaar gedragen, waardoor een dwingende maatschappelijke noodzaak bestond om hiertegen op te treden”, aldus de rechter.

De advocaten van de actievoerders pleitten juist voor vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. Volgens de verdediging verliepen de protesten vreedzaam en maakten de activisten gebruik van hun demonstratierecht, dat wordt beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De rechtbank ging daar niet in mee. De veroordeelden kregen taakstraffen opgelegd variërend van 10 tot 25 uur. De 45-jarige verdachte kreeg daarnaast twee boetes van elk 500 euro.