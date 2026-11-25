Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tot 5 jaar cel geëist tegen drie mannen die verdacht worden van de fatale mishandeling van de 23-jarige Abdifatah op het Plein in Den Haag in juli 2024. De in Somalië geboren man overleed aan ernstig hersenletsel door het geweld op zijn hoofd.

De drie verdachten zijn afkomstig uit Duitsland en waren een weekend weg in Den Haag. Zij kregen even voor 01.00 uur in de nacht van 20 op 21 juli ruzie met het slachtoffer en een vriend in de buurt van het Plein in het centrum van Den Haag. Dat gebeurde nadat Onur A. hen zou hebben gevraagd waar ze een joint konden kopen.

Aan zijn lot over

Volgens de officier van justitie gingen de verdachten "zeer agressief en aanvallend" te werk. Een getuige beschreef het als: "ze gingen erop af als haaien die bloed roken." Na de mishandeling lieten zij het slachtoffer aan zijn lot over, vervolgde de officier.

Het slachtoffer is gestompt en geslagen in zijn gezicht en geschopt tegen zijn lichaam, volgens het OM. Getuigen zouden hebben gezien dat hij ook tegen zijn hoofd is geschopt. Een van hen beschreef dit als "een vrije trap bij het voetbal". Wie precies de fatale klap of trap heeft uitgedeeld, is niet duidelijk geworden.

Terrasafscheiding

Het OM eiste de hoogste straffen tegen Alparslan C. (23) en Onur A. (25). Mahmoud M. (25) zou een kleiner aandeel hebben in het geweld. Tegen hem werd 4 jaar geëist. Justitie meent dat er te weinig bewijs is om de verdachten te veroordelen voor doodslag. Daarom vroeg het OM een straf voor de minder zware verdenking van mishandeling met de dood tot gevolg.

De ruzie en het geweld dat daarop volgde, zijn vastgelegd door camera's op en rond het Plein. Het fatale geweld is ook gefilmd, maar door een terrasafscheiding niet te zien. Het OM baseert zich daarom voornamelijk op afgelegde verklaringen van de verdachten en getuigen.

Gevlucht uit Somalië

Het slachtoffer was in 2021 gevlucht uit Somalië. Hij verbleef in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard (Noord-Holland). Zijn zus had gehoopt op een hogere strafeis, laat ze weten via de organisatie Namens de Familie. "Het doet veel pijn om het allemaal te horen." De zus had de rechtbank tijdens het proces in een verklaring gevraagd om gerechtigheid.

De rechtbank doet op 16 december uitspraak.