Zes jaar cel geëist tegen ‘horrorarts’ Wim H. voor mishandeling en oplichting kankerpatiënten

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de omstreden alternatieve genezer Wim H. (70), die bekendstaat als de ‘horrorarts’. Hij wordt beschuldigd van mishandeling en oplichting. H. bood onbewezen lichttherapieën aan kankerpatiënten aan en vroeg daar flinke bedragen voor.

In 2016 werd Wim H. door het Centraal Tuchtcollege uit het BIG-register geschrapt. Het college stelde vast dat hij kankerpatiënten behandelde met onbewezen methoden die ernstige bijwerkingen konden veroorzaken. Toch ging H. door met zijn controversiële praktijken. Uit wanhoop zochten sommige patiënten alsnog hun toevlucht tot zijn behandelingen, vaak omdat ze geloofden dat er geen andere opties meer waren.

Alternatieve therapieën

Wim H. voerde verschillende alternatieve therapieën uit, waaronder het toedienen van algen via een infuus. Bij sommige patiënten bracht hij via het achterste een slang met led-lichtjes in, waarmee de algen in het bloed zouden worden "bestraald" om kanker te vernietigen.

Een van zijn patiënten, die darmkanker had, onderging een behandeling waarbij ze twintig eetlepels bitterzout innam. Bij de vrouw werd een groene vloeistof via een infuus in haar bloedbaan gebracht. De combinatie met een rectaal ingebracht lichtsysteem zou de algen activeren. De vrouw liep ernstige schade op en moest later in het ziekenhuis worden geopereerd. Zij is de enige overlevende patiënt in deze zaak. De overige patiënten zijn inmiddels overleden aan kanker.

De laatste maanden ontnomen

Wilma Murck maakte de gebeurtenissen rondom Wim H. van dichtbij mee. Samen met haar man bood ze hun huis aan als verblijfplaats, zodat haar zwager, Bertus de Vries, zijn behandeling bij Wim H. kon voortzetten. Tot haar verbazing besloot Wim H. om nog vier andere patiënten uit te nodigen, die eveneens in hun woning een behandeling kregen.

Langzaam maar zeker zag Wilma haar zwager achteruitgaan. Hoewel ze aanvoelde dat er iets niet klopte, koos ze ervoor haar zus te steunen in de wanhopige zoektocht naar genezing. Uiteindelijk schakelde Wilma een huisarts in, die bevestigde dat Bertus niet lang meer te leven had.

Volgens Frank Hamers, advocaat van de nabestaanden, overheersen woede en onbegrip bij de families. "Zij kunnen niet bevatten dat iemand in de laatste fase van iemands leven dit soort praktijken uitvoert," zegt Hamers. Wim H. noemt hij een "man die ontzettend in zichzelf gelooft en iedereen de schuld geeft behalve zichzelf."