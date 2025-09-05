Juwelier wil Zeeman voor de rechter slepen om 'misleidende' campagne diamant

De nieuwe Zeeman-campagne met spotgoedkope diamanten trekt veel aandacht, maar roept ook kritiek op. In de reclame werd een labdiamant van 29,99 euro vergeleken met een juweel die bij een juwelier volgens de advertentie “vaak meer dan 300 euro” kost. Volgens Gisser Jewels is die vergelijking onjuist en schadelijk. De ondernemer eist daarom rectificatie, schrijft het bedrijf op LinkedIn.

Eerder ging de winkelketen al aan de haal met trouwjurken en parfum, nu is de labdiamant aan de beurt. Dat is een diamant die gemaakt is in een laboratorium in plaats van in de natuur.

Volgens Zeeman worden deze labdiamanten vaak voor te veel geld verkocht: "Ze zijn chemisch, fysisch en optisch gelijk. Beide diamanten zijn 100 procent pure koolstofstructuren met dezelfde hardheid, lichtbreking en glans. Het grote verschil: lab grown diamanten zijn niet zeldzaam en schaars. En hoeven dus ook niet zo duur te zijn."

"Framing"

Volgens Gisser Jewels wordt hiermee "een hele beroepsgroep weggezet als overprijsd en misleidend. Een framing die niet alleen onjuist is, maar ook schadelijk voor een beroepsgroep die hoofdzakelijk bestaat uit zelfstandige (familie)bedrijven die dagelijks staan voor vakmanschap, vertrouwen en kwaliteit".

Na dreiging met een kort geding heeft Zeeman de campagne inmiddels aangepast en de omstreden vergelijking verwijderd, maar daar neemt de juwelier geen genoegen mee. "Het kwaad is al geschied. (...) Wij eisen daarom rectificatie en excuses aan een sector die al generaties lang staat voor betrouwbaarheid, ambacht en persoonlijkheid."

