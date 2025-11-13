Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zeeuwse scholen naar de rechter om lange sluiting spoor: 'Impact te groot'

Zeeuwse scholen naar de rechter om lange sluiting spoor: 'Impact te groot'

Rechtszaak

Vandaag, 16:43

Link gekopieerd

Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ) sleept het Rijk voor de rechter vanwege een maandenlange sluiting van het spoor in de provincie in 2029. De scholen vinden dat de impact voor scholieren en docenten te groot is.

Het spoor in Zeeland is vrij beperkt, er gaat een spoor uit en een spoor in. In 2029 moet de enige spoorlijn die de provincie uit gaat enkele maanden dicht vanwege een veiligheidstest. Dat schrijft het Reformatisch Dagblad donderdag.

Probleem eerder aangekaart

Het samenwerkingsverband van Zeeuwse scholen heeft het probleem al eerder aangekaart bij de overheid, maar gesprekken daarover liepen op niets uit. Daarom ziet SSZ geen andere optie dan het Rijk voor de rechter te slepen.

Voormalig staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte in oktober 2024 bekend een nieuw veiligheidssysteem voor de spoorwegen te willen testen. Een analyse wees uit dat het traject Vlissingen richting Roosendaal hier het meest geschikt voor is. Het oude systeem van de jaren zestig moet vervangen worden.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.