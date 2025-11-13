Zeeuwse scholen naar de rechter om lange sluiting spoor: 'Impact te groot'

Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ) sleept het Rijk voor de rechter vanwege een maandenlange sluiting van het spoor in de provincie in 2029. De scholen vinden dat de impact voor scholieren en docenten te groot is.

Het spoor in Zeeland is vrij beperkt, er gaat een spoor uit en een spoor in. In 2029 moet de enige spoorlijn die de provincie uit gaat enkele maanden dicht vanwege een veiligheidstest. Dat schrijft het Reformatisch Dagblad donderdag.

Probleem eerder aangekaart

Het samenwerkingsverband van Zeeuwse scholen heeft het probleem al eerder aangekaart bij de overheid, maar gesprekken daarover liepen op niets uit. Daarom ziet SSZ geen andere optie dan het Rijk voor de rechter te slepen.

Voormalig staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte in oktober 2024 bekend een nieuw veiligheidssysteem voor de spoorwegen te willen testen. Een analyse wees uit dat het traject Vlissingen richting Roosendaal hier het meest geschikt voor is. Het oude systeem van de jaren zestig moet vervangen worden.