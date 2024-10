Werkstraf van 60 uur geëist tegen agent die politiesysteem misbruikte voor familie

Politieagent Bilal A. krijgt mogelijk een werkstraf van zestig uur. Het Openbaar Ministerie eist dat tegen hem vanwege computervredebreuk. De agent uit Den Haag zou zo'n dertig keer onbevoegd informatie hebben opgevraagd in politiesystemen. De meeste bevragingen waren in de familiesfeer.

Zo zocht hij op kentekens, telefoonnummers en BSN-nummers, zoals de kentekens van de straat waar zijn schoonouders woonden. Het onbevoegd opzoeken van dit soort informatie is strafbaar.

"Het politiesysteem is geen Google en kan niet als zodanig gebruikt worden", zei de officier van justitie. Hij wil met de strafeis een "duidelijk signaal" afgeven. "Met het zoeken in de systemen wordt de privacy van burgers geschonden, en het maakt de politie kwetsbaar voor corruptie."

Miljoen bevragingen

A. benadrukte dinsdag in de rechtbank in Den Haag dat hij nooit ongeoorloofd in de politiesystemen heeft gezocht, ook niet buiten werktijd. "Ik ben 24 uur per dag agent, daar ben ik heel zwart-wit in."

Het gaat om zoekslagen tussen maart 2019 en mei 2020. "Ik heb veertien dienstjaren. Ik heb honderden, duizenden, misschien wel een miljoen bevragingen gedaan. Ik kan me ze echt niet meer allemaal herinneren, zeker niet als het om jaren geleden gaat."

Documentaire

De 36-jarige A. was te zien in de documentaire De Blauwe Familie uit 2022. Hierin stelden zes agenten met een migratieachtergrond aan de kaak dat ze werden gediscrimineerd, uitgesloten en gepest door collega's binnen de politie.

Eerder dit jaar werd iemand die ook in de documentaire te zien was, veroordeeld tot veertig uur voorwaardelijke werkstraf. Hij zocht voor privédoeleinden van 281 personen informatie op in politiesystemen.

Schikking

De officier benoemde dat er twee keer is geprobeerd de zaak buiten de rechtbank af te doen met een strafbeschikking, maar A. ging daar niet mee akkoord. "Daarom staan we nu hier voor de rechter."

De rechtbank doet 15 oktober uitspraak.

ANP