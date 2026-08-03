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Watersportverenigingen stappen naar rechter om kapotte brug

Rechtszaak

Vandaag, 18:09

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De Buitenhuizerbrug in Spaarndam is defect en dat zorgt voor grote problemen voor zeilers en watersportverenigingen. De brug vormt een belangrijke schakel in de Staande Mast Route. Doordat de brug niet meer opengaat, komen zeilboten en hogere motorboten vast te zitten. Omvaren kost volgens de verenigingen veel tijd. Daarom stappen verenigingen nu naar de rechter.

Sommige zeilers die hun haven willen bereiken worden gedwongen om via de Noordzee te varen, een route die volgens hen ook meer veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Daarom stappen vijf zeil- en watersportverenigingen naar de rechter. Zij eisen dat de brug wordt gerepareerd en weer een paar keer per dag wordt geopend.

Wedstrijden nu onmogelijk

Een wedstrijd is nu eigenlijk ondoenlijk vanwege het omvaren. "We moeten echt een eind omvaren, als je wedstrijden wil doen is dat geen doen. We hebben aan Rijkswaterstaat onze hulp aangeboden om te helpen met de brug, maar ze willen niet doen", vertelt Peter Govert voorzitter van de Haarlemse zeilverenigingen.

De verenigingen stappen daarom naar de rechter. Benieuwd naar het hele verhaal? Kijk de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland
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