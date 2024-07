Wat er ook in kluis zit, dochter van overleden moordverdachte krijgt het niet

De dochter van de Tilburgse Yvon K., de van moord verdachte vrouw die vorig jaar september zelfmoord pleegde vlak voordat de rechtbank uitspraak zou doen in haar zaak, krijgt de ruim 227.000 euro cash waarop justitie beslag legde niet terug. Dat geld werd gevonden in de kluis van haar moeder na haar overlijden.

De dochter diende een klacht in bij de rechtbank, die deze in een speciale procedure behandelde. Het Openbaar Ministerie wilde dat de rechtbank de klacht afwees. Volgens de rechtbank gaat het klaagschrift van de dochter over een verouderde inbeslagname, en is er inmiddels opnieuw beslag gelegd op de 227.000 euro.

Ze is daarom niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De kwestie is een opmerkelijk vervolg op de al even opmerkelijke strafzaak tegen K. De 64-jarige vrouw werd verdacht van de moord op haar rijke vriend Chris Grinwis. Zij zou hem in december 2020 hebben vergiftigd, om zijn miljoenenerfenis op te strijken. Het OM eiste negentien jaar cel, voor de moord en witwassen.

Voorbij

Twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen, maakte K. in haar huis een einde aan haar leven. Daarmee was de strafzaak voorbij, zonder rechtelijk oordeel.

De 29-jarige dochter is de enige erfgename van K. Doordat zij de erfenis van haar moeder aanvaardde, maakt ze zich volgens het OM schuldig aan witwassen. De herkomst van het geld in de kluis is vooralsnog onduidelijk. De erfgename verzocht ook om een schadevergoeding voor de 344 dagen die haar moeder in voorarrest zat. De rechtbank vindt het "niet redelijk" die schadevergoeding toe te kennen, omdat er destijds ernstige bezwaren waren: "De strafzaak is niet geëindigd vanwege gebrek aan bewijs."

ANP