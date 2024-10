Jarenlange celstraf geëist tegen Priscilla de R. voor doodsteken ex (41)

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 12 jaar celstraf geëist tegen de 39-jarige Priscilla de R. voor het doodsteken van haar ex Alex van Gool. Het 41-jarige slachtoffer werd op vorig jaar zwaargewond aangetroffen in zijn auto op het Emmausplein in Sint Willebrord.

De R. en het slachtoffer waren getrouwd en hadden samen een zoon. Toen de vrouw na de scheiding een nieuwe vriend kreeg, leverde dat spanningen op en ontstonden er ruzies over de omgangsregeling.

Het incident gebeurde op 15 oktober vorig jaar. Na een eerdere vechtpartij die dag, spraken Van Gool en De R.'s vriend af op het plein. De verdachte ging mee en stopte een keukenmes in haar mouw. Op beelden is te zien dat ze twee steekbewegingen maakt richting haar ex, die in gevecht is met haar vriend. Het slachtoffer kon daarna nog naar zijn auto lopen en 112 bellen, maar overleed aan zijn verwondingen.

Priscilla de R. heeft de messteken bekend. "De verdachte heeft zich bereid getoond om de vader van haar eigen kind te doden", aldus het OM.

ANP