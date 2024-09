Vrouw veroordeeld voor beschijnen politieheli met laserpen: dacht dat het UFO's waren

Een 54-jarige vrouw is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand, nadat zij op 17 maart dit jaar met een laserpen op een politiehelikopter scheen.

De vrouw verklaarde tijdens de zitting in Haarlem dat ze lichten in de lucht zag en dacht dat het buitenaardse wezens waren, met wie ze contact wilde maken. Ze hield er geen rekening mee dat het mogelijk een helikopter was in plaats van een UFO.

Volgens de officier van justitie scheen de vrouw gedurende zeven minuten meerdere keren op de helikopter, wat als zeer gevaarlijk werd beschouwd. "De piloten moesten hun ogen sluiten en hun hoofd afwenden, waardoor ze geen zicht hadden op de vlieginstrumenten. Vooral in het donker kan dit leiden tot desoriëntatie en oogschade", aldus de officier.

Bewust gevaar

Het Openbaar Ministerie vond dat de vrouw bewust het luchtverkeer in gevaar had gebracht en eiste een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De rechter legde uiteindelijk 150 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van één maand op, schrijft het OM op haar website.