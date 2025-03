Verdachte komt met tas vol messen naar eigen rechtszaak

Een man uit Roosendaal is vrijdagochtend bij het gerechtsgebouw in Breda aangehouden omdat hij meerdere messen in zijn tas had. Hij moest als verdachte bij een zitting zijn. Bij het scannen van zijn tas zag de beveiliging de messen.

De man liet zijn tas achter bij de beveiliging. Tijdens de zitting is de politie gebeld. Die zag dat er ook enkele verboden messen tussen zaten, zoals een vlindermes. De 31-jarige verdachte is overgebracht naar het cellencomplex.

De politie wil niet delen waarvan de man wordt verdacht en bij een zitting moest zijn. Ook is het nog niet duidelijk wat zijn intentie was met de messen.

ANP