Vishal S. krijgt 12 jaar cel voor door hoofd schieten van ex-vrouw

De 39-jarige Vishal R. is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor het proberen te vermoorden van zijn ex-partner. In maart 2022 ging hij met een pistool naar haar huis en schoot haar in het hoofd. Zij overleefde de aanslag, maar verloor hierdoor een oog en haar reuk- en smaakvermogen. De kogel zit nog altijd in haar hoofd. Volgens de rechtbank is het "uitzonderlijk" dat de vrouw het heeft overleefd.

De rechter noemde het "onbegrijpelijk dat de verdachte het leven van de moeder van zijn eigen dochter wilde beëindigen". De dochter lag te slapen toen R. de vrouw neerschoot. "De dochter zal moeten opgroeien met het besef dat haar vader haar moeder heeft willen neerschieten."

De jaren voor het schietincident had R. zijn ex-vrouw al meerdere keren lastiggevallen, gestalkt, bedreigd en mishandeld. R. en het slachtoffer hadden jarenlang een relatie en scheidden in de zomer van 2020.

Er was twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. Omdat deskundigen geen persoonlijkheids- of psychische stoornis konden vaststellen, is volgens de rechtbank niet voldaan aan de eisen van tbs.

ANP