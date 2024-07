Vader schudt eigen baby dood: 7 jaar cel

De 22-jarige Finn H. is donderdag veroordeeld voor zeven jaar celstraf voor het doden van zijn eigen baby. De rechtbank oordeelt dat de vader het zeven weken oude kind met kracht heen en weer heeft geschud en/of geweld op het hoofdje heeft uitgeoefend. Het Openbaar Ministerie had negen jaar cel geëist.

De moeder van het kind belde op 29 maart 2023 de huisartsenpost omdat zij zich zorgen maakte over haar baby die erg koud en bleek was. Ook ademde het jongetje erg moeizaam en wilde hij geen fles. De jonge baby werd overgebracht naar het kinderziekenhuis en bleek onder meer vier gebroken ribben en hersenletsel te hebben. Twee dagen later overleed het jongetje.

'Per ongeluk laten vallen'

Volgens een arts moet het fatale hersenletsel in de nacht van 29 maart zijn ontstaan. Finn H. is toen degene geweest die de baby in bed legde en hem er als eerste uithaalde. De rechtbank in Breda stelt vast dat het letsel door de vader is toegebracht. Finn H. heeft naar eigen zeggen "geen idee wat er is gebeurd" en verklaarde dat hij de baby wel eens per ongeluk had laten vallen. De kans dat het toegebrachte letsel van de baby door ongelukken kwam, is volgens deskundigen erg klein.

Hart van Nederland/ANP