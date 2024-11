Turkse man het land uitgezet na opzettelijke aanrijding: ‘Wilde leven op kosten van de staat

Een 52-jarige Turkse man moet ons land verlaten, meldt RTV Utrecht. Hij was vorig jaar betrokken bij een opzettelijke aanrijding van een willekeurige voetganger in Soest. Zijn doel: zo lang mogelijk de gevangenis in.

In aanloop naar de rechtszaak tegen de man werd er een reconstructie van het ongeluk gemaakt. Daarbij werd onder andere vastgesteld hoe hard de dader heeft gereden. De beelden daarvan zijn hierboven te zien.

Op 4 oktober 2023 reed de man doelbewust op een destijds 73-jarige vrouw en haar hondje in op de Industrieweg in de Utrechtse plaats. Daarna reed hij direct door naar het politiebureau in Amersfoort om zichzelf aan te geven. "Gisteren dacht ik, ik ga lekker vastzitten. Lekker politie en justitie voor mij gaan zorgen", zo zou hij tijdens het verhoor hebben gezegd, volgens het proces-verbaal.

De vrouw liep zwaar letsel aan haar benen op en zal waarschijnlijk nooit meer helemaal herstellen. De rechtbank legde de man 12 jaar cel op. Toch gaat zijn plan niet door. De IND zet hem uit naar zijn geboorteland Turkije, waarna hij 10 jaar lang Nederland niet in mag.

Het slachtoffer en haar familieleden laten aan de omroep weten opgelucht te zijn met de uitzetting. "Hoe langer je hem vastzet, hoe meer je hem bevestigt in zijn zieke plan om zich te laten verzorgen door Hotel De Nederlandse Staat", aldus de zoon van het slachtoffer.