Tom Waes spreekt over spijt en krijgt deze eis van OM te horen

De Belgische presentator Tom Waes moet zich verantwoorden voor de politierechter in Antwerpen na een ernstig verkeersongeluk onder invloed van alcohol. Het Openbaar Ministerie eist een geldboete, drie maanden rijverbod, een alcoholslot én het opnieuw afleggen van zijn rijexamens. Dat meldt persbureau Belga.

Waes botste eind november 's nachts onder invloed op een pijlwagen bij de Kennedytunnel in Antwerpen. Hij raakte daarbij zelf zwaargewond, het slachtoffer in het andere voertuig liep lichte verwondingen op. Volgens het OM zijn er verzwarende omstandigheden, omdat Waes al eerder is betrapt op te hard rijden en rijden onder invloed.

‘Ik wist niet wat ik deed’

Tijdens de zitting op maandagochtend zei Waes tegen de rechter: "Ik denk niet dat ik nog besefte wat ik deed", toen hem werd gevraagd of hij het slim vond om in die staat te rijden. Ook herhaalde hij zijn excuses aan het slachtoffer: "Ik wil me nogmaals excuseren."

De advocaat van Waes vroeg de rechter om het rijverbod eventueel met uitstel op te leggen, omdat Waes zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Volgens de advocaat heeft hij geen alcoholprobleem. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zoveel schuldbesef en schaamte,” aldus de raadsman.

De rechter doet op 26 mei uitspraak.

Hart van Nederland/ANP