Tiny (74) gaf zelfdodingsmiddel X weg: 'Zeker duizend doses verspreid'

Een 74-jarige vrouw heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar gekregen, omdat ze het zelfdodingsmiddel met de naam middel X aan mensen had gegeven. Tiny B. uit Amersfoort kreeg ook een taakstraf van 80 uur. Ze is schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding en aan deelname aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het is de hoogste straf uit de zaak, en het was ook de hoogste eis.

Leed bij nabestaanden

Volgens de rechtbank in Arnhem heeft B. "zeker duizend doses verspreid, en mogelijk meer, met alle in de toekomst gelegen risico's van dien". Die middelen werden gekocht door mensen die een einde aan hun leven wilden maken, en dat in sommige gevallen ook hebben gedaan.

Onder hen waren "kwetsbare, relatief jonge mensen van wie de doodswens niet bestendig lijkt te zijn geweest", aldus de rechter. B. leverde ook een middel waarmee gebruikers konden voorkomen dat ze middel X uitbraakten. Ze had geen vergunning om daarin te handelen. Daar is ze ook voor veroordeeld.

De rechter noemde ook het leed bij nabestaanden. Zo raakte een vrouw door haar doodswens verwijderd van haar dochter, die daardoor niet bij haar kon zijn in de laatste fase van haar leven.

Zeven verdachten

Jos van Wijk, voormalig voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil, kreeg een voorwaardelijke straf van vier maanden. Zijn aandeel was relatief klein, hij heeft vooral nagelaten in te grijpen. De andere verdachten werden vrijgesproken.

De strafzaak diende in april en telde toen zeven verdachten. Een van de verdachten, Loek de L. is daarna op 80-jarige leeftijd overleden. De zaak tegen hem verviel daardoor. Ook tegen hem had het OM 2,5 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De verdachten wilden dat mensen zelf zouden kunnen beslissen over hun overlijden. De rechtbank sprak van "een groep mensen bij wie het ideaal van autonomie voorop heeft gestaan", ze waren volgens de rechter geen mensen "die hebben gehandeld in de dood".

Demonstratie

Op het plein voor de rechtbank demonstreerde een groep mensen om de verdachten te steunen. Het voorlezen van het vonnis werd enkele keren verstoord door het geluid van sirenes en door geroep met een megafoon.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

ANP