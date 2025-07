Tbs-behandeling van kindermisbruiker Robert M. maximaal verlengd met 2 jaar

De tbs-behandeling van kindermisbruiker Robert M. wordt met 2 jaar verlengd, heeft de rechter maandag bekendgemaakt. Dit is de maximale verlenging.

Maandag was de eerste tbs-verlengingszitting in de zaak tegen M. Ouders van zijn slachtoffers gaven eerder al aan zich zorgen te maken.

M. werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij werd schuldig bevonden aan meerdere gevallen van seksueel misbruik van zeer jonge kinderen, en aan het vervaardigen, verspreiden en bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal.

Hoe veilig is het eigenlijk als een tbs'er terugkeert naar de samenleving? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:39 Hart van Nederland legt uit: hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert naar de samenleving?

De ouders mochten maandag geen gebruikmaken van hun spreekrecht. Advocaat Richard Korver, die namens tientallen ouders optreedt, is niet te spreken over de gang van zaken. Sinds 1 januari hebben slachtoffers officieel spreekrecht bij tbs-zittingen, maar in dit geval is dat afgewezen door de rechter. Volgens Korver is dat in strijd met de wet.

Ook is hij het er niet mee eens dat de ouders pas ná de zitting mochten horen wat er in het tbs-advies staat.

Onverminderd hoog gevaar voor herhaling

De zogeheten Amsterdamse zedenzaak leidde destijds tot veel afschuw en grote onrust. M. misbruikte kinderen op de crèche waar hij werkte en kinderen op wie hij bij mensen thuis paste. Het misbruik legde hij vast op film, de beelden deelde hij met andere pedofielen. M. heeft onder meer een pedofiele stoornis. Volgens deskundigen is het gevaar voor herhaling onverminderd hoog.