Taakstraf voor buschauffeur die doorreed na dodelijk ongeval

De rechtbank in Rotterdam heeft buschauffeur Willem A. veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur, omdat hij was doorgereden na een ongeluk in Heenvliet. Daarbij raakte een 76-jarige wielrenner zwaargewond. Hij overleed twee weken later aan zijn verwondingen. Volgens de rechtbank had zeker A. - als professioneel chauffeur - anders moeten en kunnen handelen. Naast de taakstraf, is hij een jaar zijn rijbewijs kwijt.

Het ongeluk gebeurde twee jaar geleden, op 4 augustus 2022. Het slachtoffer stak op zijn racefiets de busbaan over. Hij had de bus voorrang moeten geven. A. merkte dat de wielrenner de linkerzijspiegel raakte. De 70-jarige A. stopte echter niet, maar reed door. De passagiers in de behoorlijk volle bus merkten dat er iemand was aangereden, maar niemand maande de chauffeur te stoppen.

Maximumsnelheid

De lijnbus reed ruim 60 kilometer per uur. Op dat moment gold een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, omdat er wegwerkzaamheden waren. A. had het verkeersbord dat waarschuwde voor werkzaamheden over het hoofd gezien, vertelde hij de rechtbank vorige maand tijdens de behandeling van zijn zaak.

De verdachte uit Rockanje liep zelf na het ongeluk ook een flinke knauw op. Hij is onder meer vijf maanden opgenomen op een psychiatrische afdeling met een ernstige depressieve stoornis en gebruikt nog steeds zware medicijnen. Mede daardoor duurde het langer dan gebruikelijk voordat de strafzaak behandeld kon worden.

Er was een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist tegen A.

ANP