Taak- en celstraf geëist voor mishandelen pasgeboren dochtertje

Voor de heftige mishandeling van zijn pasgeboren dochtertje zou een man van 29 uit Haaksbergen een taakstraf van 180 uur moeten krijgen. Dat wil het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast moet hij ook 180 dagen de cel in, waarvan 170 voorwaardelijk moeten zijn.

Tien van de onvoorwaardelijke dagen zat de man al vast in voorarrest. Het OM heeft de eis vrijdag bekendgemaakt tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Almelo.

Er zouden meerdere mishandelingen hebben plaatsgevonden op verschillende tijdstippen in oktober 2022, zo'n drie maanden na de geboorte van het kleine meisje. Bij een controle wegens voedingsproblemen had een kinderarts begin november ontdekt dat het meisje gebroken ribben en meerdere bloeduitstortingen en kneuzingen had.

Psychische problemen

Op basis van onder andere de verklaringen van de moeder van het kind kon de vader aangehouden worden als verdachte. Op de zitting ontkende hij schuldig te zijn. Hij zegt dat hij het meisje hooguit een keer stevig vast heeft gepakt toen ze niet ophield met huilen. Op veel andere vragen gaf hij, ondanks aandringen, geen antwoord.

Daarbij wezen ze hem er ook op dat als hij bleef zwijgen zijn dochtertje en haar iets oudere zusje er later psychische problemen door konden krijgen, met alle gevolgen voor zijn relatie met hen. Uit het dossier was ook naar voren gekomen dat de man zelf in zijn jeugd door zijn vader psychisch en fysiek mishandeld is.

Het OM ziet af van een hogere eis, wat doorgaans wel normaal is bij kindermishandeling. Dit onder meer omdat de man inmiddels met succes in behandeling is bij een psychotherapeut en omdat er volgens haar geen bewijs is dat hij de bloeduitstortingen en kneuzingen heeft veroorzaakt.

De rechter doet op 12 juli uitspraak in de zaak.