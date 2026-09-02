Sven B. ontkent doodslag op vijf maanden oude dochter

Een 34-jarige man die wordt verdacht van doodslag op zijn vijf maanden oude dochtertje, ontkent de beschuldigingen. Dat bleek woensdag tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Sven B. Het meisje overleed op 16 mei.

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B. wordt ervan verdacht dat hij zijn dochtertje door elkaar heeft geschud. Ook zou hij ernstig geweld op haar hoofdje hebben uitgeoefend.

Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

Verdachte wil niet meewerken aan nader verhoor

De verdachte wil voorlopig niet meewerken aan een nieuw verhoor door de politie. Hij kan zich niet vinden in voor hem belastende conclusies uit pathologisch onderzoek. Een neuropatholoog doet nog onderzoek. De resultaten daarvan worden in oktober verwacht.

Eerder is al bepaald dat B. naar het Pieter Baan Centrum gaat voor een gedragskundige observatie.

De volgende inleidende zitting in de strafzaak staat gepland voor 4 november.