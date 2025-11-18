Terug

Vrouw krijgt 10 jaar cel voor doodsteken partner Rotterdam

Rechtszaak

Vandaag, 14:48 - Update: Vandaag, 15:03

De rechtbank in Dordrecht heeft dinsdag een 36-jarige vrouw uit Rotterdam veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodsteken van haar 37-jarige partner. De steekpartij vond op 16 maart vorig jaar plaats in de woning van de vrouw aan de Brautigamstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Het slachtoffer had onder meer steekwonden in hals, borst en rug. Het paar had samen vier kinderen, die op het moment van het dodelijke geweld in de woning lagen te slapen.

Geen zelfverdediging

Verdachte Shedaya van la P. verklaarde dat ze haar partner heeft neergestoken uit zelfverdediging, omdat hij haar zou hebben aangevallen met een mes. Net als het Openbaar Ministerie gelooft de rechtbank niet dat de vrouw uit zelfverdediging heeft gestoken. Haar verklaringen kloppen niet met het tijdsverloop uit telefoongegevens en sluiten niet aan bij de steekletsels en steekplekken in het matras.

De rechtbank noemt het in het vonnis ook bijzonder onwaarschijnlijk dat het slachtoffer haar nog aanviel op het moment dat hij met een groot mes al tweemaal in zijn lichaam was gestoken en de verdachte nog steeds dit mes vasthield. "De verdachte heeft abrupt en op zeer gewelddadige wijze een einde gemaakt aan het leven van haar partner, de man met wie ze ruim twaalf jaar een relatie had en met wie ze vier kinderen kreeg." Volgens de rechtbank duiden afweerletsels erop dat het slachtoffer nog heeft geprobeerd zich te verdedigen.

De vrouw is op vrije voeten. Haar voorlopige hechtenis blijft geschorst tot haar veroordeling definitief is.

Door ANP

