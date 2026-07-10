Minderjarig meisje gedwongen zichzelf te snijden: 14-jarige Roemeen veroordeeld

Een 14-jarige jongen uit Roemenië heeft een Nederlands minderjarig meisje gedwongen zichzelf te snijden en met haar eigen bloed teksten op een muur te schrijven, zogeheten bloodwalls. Ook dwong hij haar zijn naam in haar lichaam te kerven en haar eigen huisdier te doden.

De rechtbank Amsterdam heeft de Roemeense jongen vrijdag veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Com-netwerk

Volgens de rechtbank wilde de Roemeense jongen toetreden tot het Com-netwerk, een wereldwijd onlinenetwerk waarin extreem en grensoverschrijdend geweld tegen slachtoffers wordt aangemoedigd en genormaliseerd. Leden van het netwerk spoorden hem aan steeds extremer beeldmateriaal van het slachtoffer te delen. "De jongen lijkt zich geen rekenschap te hebben gegeven van de gevolgen voor het jonge meisje. Dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk."

De verdachte moedigde het slachtoffer daarnaast aan zichzelf te proberen te verhangen en daarvan beeldmateriaal naar hem te sturen. Om dat te bereiken dreigde hij seksueel getint beeldmateriaal en beelden van een poging tot zelfdoding openbaar te maken. Volgens de rechtbank voerde hij die dreiging ook uit door de beelden via WhatsApp en Snapchat naar haar familie en oud-klasgenoten te sturen.

Roblox

Het meisje ontmoette de Roemeense jongen in oktober vorig jaar op het spelplatform Roblox. De rechtbank heeft hem ook veroordeeld voor verkrachting van het meisje, omdat hij haar via een webcam seksuele handelingen liet verrichten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen ook van mishandeling van drie andere slachtoffers. Een van hen woont in het Verenigd Koninkrijk. Van de andere twee is de identiteit onbekend gebleven. Daarover kan de rechtbank in Nederland geen oordeel vellen.

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