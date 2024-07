Richard van der L. doodde zijn moeder Gerrie en stal haar spullen

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag de 56-jarige Richard van der L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor het doden van zijn eigen moeder. Dat gebeurde in mei 2022 in haar woning aan het Zuidwoldepad in Almere.

De rechtbank veroordeelt de man daarnaast voor diefstal van onder meer haar portemonnee, mobiele telefoon en handtas.

Verstikking

Het slachtoffer, Gerrie Revers, werd op zaterdag 28 mei dood aangetroffen in haar bed. Zij is door verstikking om het leven gekomen. Haar zoon werd in september 2022 aangehouden als verdachte. Zijn bedrijfsbus werd op 27 mei gesignaleerd in de buurt van de woning.

Volgens de data van de bus reed hij tegen middernacht terug naar Lelystad via de A6 en minderde hij vaart op de snelweg, precies op het stuk waar later door de politie de mobiele telefoon en handtas met daarin de portemonnee is gevonden. De rechtbank concludeert daaruit dat de verdachte deze voorwerpen uit zijn bestelbus heeft gegooid.

DNA

Op twee kussenslopen is bovendien zijn DNA gevonden. De rechtbank oordeelt dat het niet anders kan dat L. zijn moeder heeft gesmoord en de spullen uit de woning meenam. Waarom hij dit deed, blijft voor de rechtbank onduidelijk.

ANP