Vrouw die Nederlandse fietsers doodreed in Frankrijk veroordeeld tot 7 jaar cel

Een rechtbank in de Franse stad Blois heeft een 41-jarige vrouw veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doodrijden van twee Nederlandse fietsers vlak bij het kasteel van Chambord in juli 2022. Een man en een vrouw van 68 en 61 jaar werden vlak na een rotonde door een auto geschept die vervolgens met hoge snelheid tegen een boom aanreed.

Volgens de politie reed de vrouw onder invloed van verschillende soorten drugs zonder rijbewijs waarschijnlijk 120 kilometer per uur op een weg waar 70 kilometer de maximumsnelheid is. Daarnaast was de auto niet verzekerd of gekeurd. Eerder was de vrouw al veroordeeld voor drugsgebruik en rijden zonder rijbewijs.

Schadevergoeding van een euro

De automobiliste is veroordeeld voor twee maal doodslag. De rechter legde zeven jaar cel op waarvan drie jaar voorwaardelijk, wat lager uitvalt dan de eis van zeven jaar en twee jaar voorwaardelijk van het Openbaar Ministerie. Ze betoogde tijdens de zitting dat ze helemaal geen auto wilde rijden, maar dat toch deed voor een ex-vriend die aan het afkicken was.

Er waren meerdere familieleden en een vriend van het omgekomen Nederlandse paar naar de rechtszitting in Frankrijk gekomen. Ze wilden de slachtoffers gedenken en vroegen volgens hun raadsman als burgerlijke partij de beklaagde om een symbolische schadevergoeding van een euro.

