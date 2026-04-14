Boete voor FvD'er Van Houwelingen na 'nazibeeld' ministers op X

Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een boete van 450 euro. Die straf kreeg hij omdat hij via X twee ministers heeft beledigd. In september 2023 plaatste hij een bewerkte afbeelding waarop de toenmalige ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) te zien waren met een nazivlag. Beide ministers deden aangifte na het bericht.

In eerste instantie was Van Houwelingen voor dit feit veroordeeld tot een geldboete. Zo'n boete hoef je alleen te betalen als je binnen een bepaalde periode opnieuw de fout ingaat. Het Kamerlid was hiertegen in hoger beroep gegaan.

Naam en eer aangetast

Het hof oordeelt dat het bericht van Van Houwelingen beledigend is doordat het de indruk wekt dat de ministers nazi's zijn of sympathiseren met het nazi-gedachtegoed. Hierdoor zijn ze in hun goede naam en eer aangetast. Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof onder meer meegewogen dat de belediging via X een groot bereik heeft gehad en dat de belediging gericht was tegen twee politieke ambtsdragers.